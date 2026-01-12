كتائب حزب الله: الواجب الشرعي يحتّم على المجاهدين الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني

وقال الأمين العام لكتائب الحاج في بيان ورد لـ ، "نشهد اليوم صفحة جديدة من الصراع بين جبهتي الحق والباطل، فجبهة الحق واضحة المعالم، مشخّصة الهوية بفضل الله تعالى"، مبينا ان "جبهة الباطل قد عرفها العالم أجمع، وشخص سلوكها الإجرامي ونهجها العدائي تجاه الشعوب الحرّ الرافضة للعنجهية الإمبريالية، فلم يسلم من بطشها وجورها إلّا من ارتضته أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية الخبيثة".وأضاف ان "رأس جبهة الباطل يمضي في إعداد العدّة لاستهداف الجمهورية الإسلامية في ، حصن المحمدي، ومصدر عزّة الأمّة ودرع شرفها وقضاياها"، موضحا ان "الواجب الشرعي والأخلاقي يحتّم على في سبيل الله الوقوف بما أوتوا من قوة إلى جانب الشعب الإيراني المسلم الشريف، الصابر المحتسب، المحاصَر من قوى الشر والإجرام، فالدفاع عن حرم الجمهورية الإسلامية إنما هو دفاع عن مقدسات الأمة".وخاطب "الإخوة في إيران "نحن معكم في السراء والضراء، وسيكون موقفنا واضحاً لا لبس فيه في الدفاع عن شعب إيران ومقدساته".كما خاطب العراقيين والإخوة في المحور بالقول "احذروا التواني، ولا تعبأوا بأصوات الخونة والمرجفين، ومن باعوا آخرتهم بدنيا فانية، فهؤلاء أبواق ، وكل يتقاضى أجره على علو صوته"، محذرا "العدو الأمريكي ان "الحرب على إيران ليست نزهة، بل هي نار إذا أضرمت فلن تُطفأ إلا وقد دُست أنوفكم في التراب، وستدفعون ثمنا مضاعفا عما يطمح إليه سيدكم الجشع من مكاسب".