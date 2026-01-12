العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة

وقال المصدر لـ ، ان "الطفل كرار الذي اختفى منذ 24 ساعة في مدينة بسماية تم العثور عليه من قبل قوة امنية".وأضاف ان "اختفاء كرار جاء بعد عودته من المدرسة الى منزله في بسماية، لكنه قرر ومن دون ابلاغ ذويه بالتوجه مع الزائرين الى وبعدها الى منزل جده"، مشيرا الى ان "الطفل كرار يتمتع بصحة جيدة".