أمطار وثلوج وحرارة منخفضة.. الطقس خلال الزيارة الرجبية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة في وفرصة لتساقط الثلوج فيها، وصحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وعدة درجات في المنطقة الشمالية".وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً على العموم مع ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً قبل الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم"، مشيرا إلى، أن "طقس الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً قبل الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً على العموم مع ضباب كثيف صباحاً يزول خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".