أكثر من 1300 موكب في الزيارة الرجبية

وقال نائب الأمين العام للعتبة علي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "العتبة استنفرت جهودها الخدمية والأمنية لتأمين متطلبات الزيارة المليونية، في وقت تشهد فيه جموع الزائرين المتجهين إلى مرقد الإمام (ع) اتساعا ملحوظا".وأضاف، أن "العتبة أعدت خطة خدمية وأمنية شاملة، مدعومة بقاعدة بيانات دقيقة، تتضمن مشاركة 372 موكب سير، تنطلق من وصولا إلى ، إلى جانب 1023 موكبا خدميا، موزعة بين محاور الخدمة المختلفة داخل المدينة ومحيط المرقد الشريف"، موضحا ان "الخطة جرى إعدادها بشكل منظم لتسهيل أداء مراسم الزيارة وإحياء الشعائر الدينية بانسيابية عالية".وأشار الى "تشكيل 11 لجنة فرعية منبثقة عن لجنة مركزية عليا، تتولى إدارة الجوانب الخدمية والتنظيمية والأمنية كافة، بما يواكب حجم الزخم البشري المتوقع"، موضحا أن " المواكب الحسينية أنجزت قاعدة بيانات شاملة للمواكب المشاركة".وذكر أن "توزيع مواكب السير والخدمة روعي فيه امتداد مسارات المشاية واتساع محاورها الرئيسة والفرعية باتجاه المرقد الشريف، الأمر الذي أسهم في تقليل حالات الاختناق وتنظيم حركة الزائرين على طول طرق الوصول".وتابع ان "الخطة تضمنت تنسيقا عاليا مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخباراتية، لتأمين محاور الدخول والخروج ونشر المفارز الأمنية وتعزيز الجهدين الاستخباراتي والاستطلاعي، فضلا عن الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة بما يتناسب مع أعداد الوافدين التي تشهد تصاعدا ملحوظا عاما بعد آخر".