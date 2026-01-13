العراق يستعد لاصدار قرار يمنع دخول الطماطم ومقطعات الدجاج

وقال مدير قسم مراقبة الأسعار في الوزارة قاسم، للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "أسعار الخضر تشهد استقرارا واضحا، لاسيما المواد الأساسية"، مبينا أن "التركيز ينصب حاليا على متابعة أسعار البطاطا والطماطم، كونهما من المنتجات المحلية بالكامل وأسعارهما مستقرة جدا".اضاف أن "الوزارة تتابع السوق بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار"، مشيرا إلى "وجود مفاوضات مع لمنع دخول محصول الطماطم من الإقليم، في ظل كفاية الإنتاج المحلي القادم من محافظتي وكربلاء".وذكر ان "الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة محافظات الوسط والجنوب فحسب، بل يتم إرسال جزء منه إلى الإقليم أيضا، ما يلغي الحاجة إلى الاستيراد ويعزز استقرار السوق".وفي ما يتعلق بملف الدواجن، أوضح قاسم، أن " رفع توصية إلى لمنع استيراد مقطعات الدجاج، بعد تأجيل الموضوع مرتين سابقا"، لافتا إلى أن "جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء ستناقش القرار تمهيدا للتصويت عليه ودخوله حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل".وأكد أن "الإنتاج المحلي من الدجاج كاف ويغطي حاجة السوق"، مشيرا إلى أن "الدجاج المحلي متوفر بكميات مناسبة، وقد تكون هناك مشكلة مؤقتة في المصنعات والمقطعات لحين استكمال جاهزية بعض المجازر".وبين أن "وجود المستورد يعرقل عمل المجازر المحلية، على الرغم من فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة على الدجاج المستورد"، موضحا أن "نحو 80 مجزرة في عموم البلاد، تعمل حاليا بكامل طاقتها، بينما توقفت قرابة 40 مجزرة بسبب منافسة المستورد في الأسواق".وشدد قاسم على أن "دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن "الأسعار حاليا ثابتة، وفي حال تسجيل أي ارتفاع عن السعر الرسمي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".