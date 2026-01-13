16 الف عقوبة بحق مؤسسات صحية أهلية عراقية

وقال مدير عام الدائرة الخزعلي، في بيان ورد لـ ، إن "العقوبات المفروضة جاءت استنادًا إلى زيارات تفتيشية نفذتها فرق قسم تفتيش الخاصة في الدائرة وأيضًا شعب تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة التابعة لأقسام التفتيش والشكاوى في الدوائر الصحية".وأضاف أن "العقوبات توزعت على (4,525) أمر غلق تم إصداره، وإنذار وفرض غرامات مالية بحق (3,928) مؤسسة صحية أهلية مخالفة، وإحالة (4,203) أخرى إلى النقابات المعنية، و(478) مؤسسة إلى الجهات القضائية، و(32) أخرى إلى الجهات المختصة في ، إضافة إلى إصدار (2,788) أمر إتلاف بحق أدوية ومواد مختبرية مخالفة مضبوطة".وأكد "استمرار ومضاعفة الجهود الميدانية الهادفة إلى ضمان الأمن الصحي والعلاجي للمواطنين وتعزيز مستوى والعلاجية المقدمة في مؤسسات القطاع الخاص".