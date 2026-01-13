الداخلية تعلن القبض على 91 متلاعبا بأسعار الدولار

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي تابعته ، إن " تمكنت من القاء القبض على 91 شخصا بتهمة التلاعب بأسعار الدولار في عموم البلاد".وأشار الى أن "الوزارة تمكنت من القاء القبض ايضاً على 147 متلاعبا بأسعار المواد الغذائية والأدوية بواقع 113 متهما بأسعار المواد الغذائية و34 متهما بأسعار "، مبيناً أنه "تم اخذ تعهدات خطية من أصحاب صيرفات ومحال مواد غذائية وصيدليات".