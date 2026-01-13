القضاء العراقي يطيح بأحد أخطر المجرمين.. مطلوب دولياً لأستراليا

وقال للتعاون القضائي الدولي، في بيان تلقته ، انه "تم القبض على أحد تجار وجرائم أخرى، المطلوب للقضاء العراقي والدولي، وذلك استجابةً لطلب رسمي مقدم من دولة ".واضاف ان "القبض على المدان (كاظم مالك حمد ربح الحجامي) بالتنسيق مع لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ، بعد استحصال الموافقات الأصولية من على إجراء التحقيقات بحقه، حيث تمت المباشرة بالإجراءات من قبل الأولى المختصة بالنظر في قضايا المخدرات".واكد ان "المتهم يعد من اخطر المطلوبين عالمياً، وهو المسؤول عن استيراد كميات كبيرة من المخدرات إلى دولتي وأستراليا، وكذلك تهريب مادة الهروين المخدرة، إضافة إلى اشتراكه مع ابرز عصابات الجريمة المنظمة في استراليا – مسؤولة عن حوادث اطلاق النار وجرائم القتل والخطف والاعتداءات العنيفة والابتزاز واستيراد المخدرات، فضلا عن اشتراكه مع عصابات خارجة عن القانون تمتلك نفوذاً واسعاً في داخل استراليا والشرق الأوسط والمسؤولة عن تنفيذ القتل واطلاق النار وغسل الأموال والاحتيال والاعتداءات والحرائق والاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي".