تعليق الرحلات الجوية من مطار السليمانية الى طهران

– محلي

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الرحلات الجوية من الى .



وأضاف ان "التعليق يستمر حتى اشعار اخر".

وقال المصدر لـ ، انه "تقرر تعليق الرحلات الجوية من الى العاصمة الإيرانية ".وأضاف ان "التعليق يستمر حتى اشعار اخر".