خصصت 80 طنا.. الدفاع: نقل المساعدات الى الشعب الفلسطيني سيستمر

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء لـ ، ان " خصصت 80 طنا من المساعدات الى الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يرزح تحت الاحتلال"، مبينا ان "طائرة من العراقي ستتوجه غدا الى وتحمل على متنها من 15-18 طنا من المساعدات الى الشعب الفلسطيني".وأضاف ان "هذه المساعدات جاءت كشعور من تجاه الشعب المظلوم والذي يستحق المساعدة في هذه الظروف سواء الظروف الجوية القاسية او التي يمر بها"، موضحا ان "الحكومة العراقية وعبر ورئيس اركان الجيش هيأت جميع الظروف لنقل المساعدات الى الشعب الفلسطيني".واكد ان "نقل المساعدات سيستمر لحين نقل الـ80 طنا التي خصصتها الحكومة الى الشعب الفلسطيني"، مشيرا الى ان "المساعدات تتضمن مواد غذائية كون الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لها".وذكر ان " سيرافقنا خلال رحلتنا الى العريش لنقل المساعدات"، لافتا الى "الرحلات ستستمر لنقل المساعدات".