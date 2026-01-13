النزاهة تؤكد على 5 وصايا رئيسية للحد من الكوارث

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "نوصي بتنفيذ ملاحظات الدفاع المدني ضمن مدد زمنية محددة، منها الدعوة لإحالة مخططات الأبنية كافة الى لدراسة وتحديد تدابير الوقاية والإنذار من الحريق ووسائل الإطفاء".وأكدت النزاهة "غلق 20 الف مشروع وفرض الغرامة علـيه وإحالتها على القضاء"، موضحة ان "الحكومة وفرت طائرات إنقاذ وآليات حديثة لدعم المدني".وذكرت انه "تمت المصادقة على مخططات (160) مشروعاً من أصل (292) مشروعاً استثمارياً منجزاً أو قيد الإنجاز"، مشددة على "إبعاد خزين الوقود عن المولدات الكهربائية وبناء جدار عازل حول خزانات الأوكسجين في المستشفيات".