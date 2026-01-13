النقل تنفي توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الاخبار المتداول عن توقف الرحلات في عارية عن "، لافتا الى أن "الرحلات الجوية مستمرة ولكافة الوجهات وحتى الطائرات العابرة في الأجواء العراقية مستمرة ولا يوجد توقف في الرحلات في جميع المطارات".وتابع أن "هناك توقفا مؤقتا حصل في مطار السليماني بالرحلات الى الجمهورية الإسلامية بسبب سوء الأحوال الجوية وبعد عودة الأجواء الى طبيعتها عاد استئناف الرحلات مرة أخرى وبشكل طبيعي".