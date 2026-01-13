463 هزة تضرب العراق

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "تم اصدار النشرة الزلزالية السنوية لعام 2025، حيث تعد هذه النشرات من الاجراءات المهمة والضرورية في ارشفة المعلومات ومقارنتها مع السنوات الاخرى من حيث الدراسات والبحوث"، مبيناً ان "هذه النشرة ضمت تسجيلات لكل المواقع السطحية للزلازل المسجلة خلال هذه السنة في والمناطق المجاورة له".وأضاف "بلغ عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال عام 2025 (862) هزة أرضية تراوحت قوتها بين(1 –5,2) درجة في حين بلغت أعماقها البؤرية بين 2-45 كم".واكد ان "عدد الأحداث الزلزالية داخل العراق بلع الى (463) هزة في حين بلغ عدد الهزات الأرضية التي حدثت خارج العراق (399)، منها تم تسجيل (255) زلزال داخل ايران وبالقرب من حدودها مع العراق"، لافتا الى "تسجيل (127) في تركيا وفي سوريا (12) وفي (4) وفي (1)".وبين ان " تصدرت بأكبر عدد من الأحداث الزلزالية لعام 2025 حيث بلغت (225) هزة, ثم تلتها بـ (114) هزة بعدها محافظة (34) هزة ثم (29) هزة بينما (23) هزة تليها (16) هزة ومحافظة صلاح الدين(7) هزات ثم (6) هزات و(4) هزات في محافظة حلبجة ومحافظة ميسان (3) هزات واخيراً (1) هزة لكل من محافظتي والانبار".وأشار الى ان "النشاط تركز بشكل واضح في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وبالقرب من الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان, وشرق كلار/السليمانية , وخانقين ومندلي /ديالى ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل وواسط مع تسجيل هزات أرضية في المناطق قريبة ومجاورة للعراق منها تركيا وإيران وسوريا وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى"، لافتا الى ان "عدد التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغ (35) تقرير".ولفت الى ان "معظم هذه الزلازل قد تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مواقع حدوث تلك الهزات ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي".