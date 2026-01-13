بالصور.. السومرية توثق طريق زائري الإمام الكاظم (ع)

تنشر ، صورا لطريق الزائرين المتوجهين الى مرقد الإمام (عليه السلام) شمالي .

ومع اقتراب موعد الزيارة الرجبية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام يواصل الزائرون من جميع المحافظات السير على الاقدام ليلا ونهارا متوجهين نحو . أدناه صور بعدسة ..

