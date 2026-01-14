الدفاع المدني تدخل.. كلب مسعور يقتحم منزلا ويحاصر عائلة كاملة بكربلاء (صور)

وقالت ان "فرقها في تعاملت مع مناشدة أحد المواطنين بعد دخول كلب مسعور إلى منزله في قضاء وإصابة صاحب الدار، حيث هرعت الفرق المختصة فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث".وأضافت انه "عند وصولها، قامت الفرق بتأمين سلامة أفراد العائلة وإخراجهم بسلام بعد أن كانوا محاصرين داخل إحدى الغرف نتيجة الخوف، كما تم التعامل مع الحالة وإبعاد الكلب عن الدور السكنية، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم".وأعلنت قبل أيام تسجيل 19 حالة وفاة بداء الكلب العام الماضي 2025، فيما تم تسجيل 50 الف عضة.