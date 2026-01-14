بغداد تسجل تفشيا مقلقا للفشل الكلوي بأكثر من 50 حالة

وقال عضو المجلس علي قي تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته ، إن المجلس رصد من خلال متابعاته الميدانية انتشار مرض الفشل الكلوي في منطقة المعامل من خلال تسجيل إصابة 53 مواطناً لم يتلقَّ عدد منهم العلاج المناسب مضيفا أن اللقاءات مع الأهالي كشفت عن جملة من الأسباب في مقدمتها تردّي نوعية مياه الإسالة، إلى جانب عمل بعض محطات تصفية المياه الأهلية (RO) من دون رقابة كافية".وأشار إلى أن "الأوضاع المعيشية الصعبة دفعت العديد من المصابين إلى العزوف عن مراجعة الأطباء المختصين والاكتفاء بشراء الأدوية من الصيدليات من دون وصفات طبية، فضلاً عن تلقّي حقن وعلاجات من مضمدين غير مرخصين، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على حياتهم".واضاف أن "المجلس يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى دائرة صحة لتشكيل لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، تتولى تنظيم جولات ميدانية بين الصيدليات للتحقق من نوعية الأدوية وصلاحيتها وضمان عدم صرفها إلا بموجب وصفات طبية، لما لذلك من تبعات قانونية على المخالفين".وتابع أن اللجان ستتابع أيضاً ظاهرة المضمدين غير المجازين العاملين في العيادات الأهلية الذين يقدمون علاجات بشكل عشوائي يهدد صحة المواطنين، فضلاً عن إجراء زيارات تفتيشية لمحطات مياه الإسالة الحكومية والأهلية لفحص نوعية المياه المقدمة للسكان".