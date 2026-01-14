وزارة النفط توضح: أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة

وقال المتحدث باسم الوزارة بزون للوكالة الرسمية، إن "شركة تعبئة الغاز أنتجت خلال 12 يوماً 2 مليون أسطوانة غاز و23 طناً من الغاز"، مبينا ان "هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا القطاع".وأضاف أن "أسطوانات الغاز متوفرة وبكثرة"، مشيرا الى ان "الحديث عن وجود أزمة بالغاز غير صحيح وهي أزمة مفتعلة".