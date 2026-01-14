النـزاهـة: ضـبط موظـف بكـاتب عــدل في ذي قار بتهمة الرشوة

الهيئة أوضحت قي بيان ورد لـ ، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في ، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في كاتب عدل الناصريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ (2,800,000) مليوني دينار "رشوة"؛ لقاء التغاضي عن إقامة الإجراءات القانونيَّة بحقّ أحد المُواطنين؛ على خلفيَّة وجود مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ".وأشارت إلى أنَّ "المبلغ، الذي تمَّ ضبطه بحوزة المُتَّهم يُمثّلُ دفعة أولى من مبلغ الرشوة الكليّ المُتَّـفق عليه والبالغ مقداره (20,000,000)عشرين مليون دينار"، لافتةً إلى أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات من ضبط شريك المُتَّهم" كاسب"، مُنوّهةً بعرض المُتَّهمين أمام المُختصّ بقضايا النزاهة في ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم الأول، وإطلاق سراح المُتَّهم الثاني بكفالةٍ".