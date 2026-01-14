أزمة "الهويات" تلاحق النازحين في العراق.. آلاف العائلات بلا وثائق ثبوتية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أزمة "الهويات" تلاحق النازحين في العراق.. آلاف العائلات بلا وثائق ثبوتية

محليات

2026-01-14 | 03:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أزمة &quot;الهويات&quot; تلاحق النازحين في العراق.. آلاف العائلات بلا وثائق ثبوتية
المصدر:
الصباح
66 شوهد

السومرية نيوز - محليات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 64 ألف نازح إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقالت مديرة الإعلام في المنظمة اولكا برزنكوفا إن "64 ألفاً و818 نازحاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرةً إلى أن أكثر المحافظات استضافة للنازحين هي نينوى ودهوك وأربيل وكركوك والسليمانية وبغداد وصلاح الدين والأنبار".

وبينت أن المدن والأقضية الأعلى كثافة للنازحين هي أربيل وسميل والموصل وكركوك والسليمانية وزاخو وسنجار والشيخان وعقرة ودهوك.

وتابعت، أن أكثر المحافظات التي شهدت عودة السكان هي نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وبغداد وكركوك وأربيل وبابل، أما أعلى الأقضية استقبالاً للعائدين فهي الموصل والرمادي والفلوجة وتلعفر وتكريت وهيت والحمدانية والحويجة والشرقاط وسنجار.

وأكدت مدير الإعلام في المنظمة أن 81 بالمئة من النازحين في العراق يقيمون داخل المجتمع في مساكن خاصة، مقابل 11بالمئة فقط في المخيمات، بينما يعيش 8 بالمئة في مساكن غير ملائمة أو عشوائيات.

من جانبها تركز مفوضية حقوق الإنسان بناء على التقارير المتاحة لعام 2025 والخطط الوطنية لحقوق الإنسان و بالتعاون مع الشركاء الدوليين على ملف النازحين كقضية حقوقية وإنسانية معقدة تتداخل فيها العوامل السياسية، والبيئية.

وقال مدير إعلام مفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري إن المفوضية وخلال عام 2025 عملت على توزيع المخيمات، إذ يوجد حالياً 20 مخيماً للنازحين، تتركز جميعها في إقليم كردستان العراق، وتضم حوالي 102 ألف شخص، في الوقت الذي يعيش 90 بالمئة من النازحين خارج المخيمات في مناطق حضرية، أو مستوطنات عشوائية، أو بيوت مستأجرة، ويواجهون تحديات اقتصادية قاسية.

وبين أن رؤية المفوضية والهيئات الحقوقية تشير إلى وجود فجوات كبيرة في تأمين الحقوق الأساسية للنازحين، تتمثل في عقبات العودة الطوعية وغياب الاستقرار في بعض مناطق الأصل مثل سنجار مع وجود نقص الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، صحة) في القرى المحررة وتأخر صرف التعويضات المالية عن الدور المدمرة مما يمنع العائلات من إعادة بناء حياتها.

وفي ما يتعلق بالأوراق الثبوتية ورغم التحسن في إصدار البطاقات الموحدة، أكد البدري،أنه "لا يزال آلاف النازحين يواجهون صعوبة في الحصول على وثائق إثبات الشخصية، مما يحرمهم من الرعاية الصحية، التعليم، والمنح الحكومية".

وأردف البدري قائلاً :" يعدُّ المناخ التحدي الجديد خلال الأعوام الماضية، إذ وصلت أعداد النازحين بسبب الجفاف والتغير المناخي إلى أرقام كبيرة ومقلقة خاصة في محافظات الجنوب (ذي قار، ميسان، الديوانية) فهم يعيشون في ظروف قاسية على أطراف المدن ويفتقرون لفرص العمل والخدمات. وشددت المفوضية على ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة خلال عام 2026 تهدف إلى غلق ملف المخيمات بشكل نهائي مع الاستمرار بتقديم منح مالية وحسب المقرر وتسهيل إجراءات الدمج والقبول ببقاء النازحين في مناطق نزوحهم الحالية وتحويلها إلى مناطق سكنية نظامية لمن لا يستطيع العودة مع التركيز على عدم تنفيذ إجراءات العودة القسرية أو غلق المخيمات من دون تأمين بدائل آمنة وكريمة، وفق تقييم حقيقي للأمن والخدمات.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
Play
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
Play
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Play
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
Play
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Play
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
Play
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
Play
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Play
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
Play
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Play
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
Play
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
Play
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08

اخترنا لك
بمياه المبازل.. العراق يواجه العواصف الترابية بحزام أخضر يمتد لـ5 سنوات
04:23 | 2026-01-14
محافظة ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس ـ عاجل
03:38 | 2026-01-14
النـزاهـة: ضـبط موظـف بكـاتب عــدل في ذي قار بتهمة الرشوة
03:23 | 2026-01-14
وزارة النفط توضح: أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة
03:09 | 2026-01-14
بغداد تسجل تفشيا مقلقا للفشل الكلوي بأكثر من 50 حالة
02:42 | 2026-01-14
الدفاع المدني تدخل.. كلب مسعور يقتحم منزلا ويحاصر عائلة كاملة بكربلاء (صور)
01:59 | 2026-01-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.