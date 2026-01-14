محافظة ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس ـ عاجل

وذكرت المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 15/1/2026، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).وتابع، انه "تم منح العطلة لإتاحة الفرصة أمام المؤمنين لإحياء هذه الشعيرة الدينية".