الجمارك تصدر قرارات جديدة بشأن دخول مادة "حديد الصلب" من جميع المنافذ

ـ محلي



وافقت ، السماح بدخول مادة "حديد الصلب" بكافة القياسات من جميع المنافذ الحدودية.





واظهرت وثيقة رسمية موافقة على ادخال مادة حديد الصلب من جميع المنافذ الحدودية بعد قرار المنع الذي أصدر خلال الفترة السابقة، مشددة على ربط الهيئة بالنظام الالكتروني الاسيكودا واعتماد القراءة الالكترونية.