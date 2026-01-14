منع التدخين والفطور وجمع الأموال.. 6 قرارات من تربية كركوك (وثيقة)

ومن أبرز التوجيهات، حظر إقامة وجبات الفطور أو الغداء أثناء الدوام الرسمي، ومنع التدخين منعاً باتاً للكوادر كافة داخل الأبنية المدرسية، ومنع استخدام العنف الجسدي والنفسي ضد الطلبة نهائياً، مع التوجيه بإحالة المخالفين إلى التحقيق فوراً.ومنع جمع أي مبالغ مالية من الطلاب لأي سبب كان، حمايةً للعوائل من الأعباء الإضافية، ومنع ركن سيارات الكوادر التدريسية داخل الساحات المخصصة للطلبة، والتأكيد على أنها ليست "كراجات" للسيارات.وكذلك منع إجراء أي هدم أو سد لأبواب الطوارئ داخل المدارس إلا بموافقات رسمية من ومدير الأبنية المدرسية والدفاع المدني.أكدت المديرية أن إدارات المدارس وكافة الأقسام المعنية ستتحمل التبعات القانونية والمسؤولية الكاملة في حال تسجيل أي خرق لهذه التوجيهات التي تدخل حيز التنفيذ فوراً.