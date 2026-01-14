"على ان لا تتعارض مع امتحانات الجامعات".. كركوك: يوم غد عطلة

وقال طه في بيان، انه "نقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع الدوائر ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعات، على أن لا يتعارض ذلك مع سير الامتحانات لطلبة الجامعات وفق تقديرهم".وأكد أن "القرار يأتي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)، مع استمرار الدوام في الدوائر التي تؤدي واجباتها الخدمية".