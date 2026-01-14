بعد اخلاءه بالكامل.. اخماد حريق المطعم في كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى متعدد الطوابق متخذ مطعم في مركز "، مبينة ان "ذلك تم بمشاركة عددًا من فرق الإطفاء التخصصية والساندة".وأضافت ان "الفرق استنفرت وأخلت المطعم من المتواجدين وبدأت في عمليات الإخماد والتبريد"، مشيرة الى انها "أنهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تقليل الأضرار المادية".وأكدت ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".