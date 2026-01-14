الصفحة الرئيسية
المجال الجوي فوق المنطقة شبه خال من الطائرات
محليات
2026-01-14 | 17:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
223 شوهد
اظهر موقع "فلايت رادار" المتخصص في تتبع حركة الطائرات، أن المجال الجوي فوق المنطقة شبه خال من الطائرات.
وظهر المجال الجوي العراقي والايراني والاردني والسوري شبه خال من الطائرات في هذه اللحظة.
وسبق أن رصد موقع "فلايت رادار" عن إقلاع طائرات أمريكية من قاعة هاواي.
وأعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في
إيران
، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".
وانتشرت احتجاجات في معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.
واتهمت السلطات الإيرانية
الولايات المتحدة
وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل
08:09 | 2025-11-29
إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بعد اكتشاف "مسيرات"
16:31 | 2025-11-04
إيران تصدر إشعارا بإغلاق مجالها الجوي
17:33 | 2026-01-14
إغلاق مطار هانوفر الألماني بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي
10:06 | 2025-12-27
المجال الجوي
طائرات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
إسرائيل
العراق
دونالد
ترامب
إيران
رانية
عدسة السومرية ترافق مسير الزوار نحو الكاظمية شمالي بغداد
12:35 | 2026-01-14
بعد اخلاءه بالكامل.. اخماد حريق المطعم في كركوك
10:12 | 2026-01-14
وزير الداخلية يصدر توجيها يخص الزيارة الرجبية
10:01 | 2026-01-14
من داخل الكاظمية الان.. (صور)
09:25 | 2026-01-14
العراق يعلن مُتطلّبات التقديم على السِّمة الإلكترونيّة للمُستثمرين ورجال الأعمال والعُمّال الأتراك
08:43 | 2026-01-14
اربيل تطالب بغداد بصرف رواتب الموظفين ورفع حصة الاقليم في الموازنة لـ14 بالمئة
08:32 | 2026-01-14
