المجال الجوي فوق المنطقة شبه خال من الطائرات

وظهر المجال الجوي العراقي والايراني والاردني والسوري شبه خال من الطائرات في هذه اللحظة.

وسبق أن رصد موقع "فلايت رادار" عن إقلاع طائرات أمريكية من قاعة هاواي.وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في ، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.