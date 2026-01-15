رسميا.. تحديد موعد بدء الحجز الإلكتروني في مديرية الأحوال المدنية والجوازات



أعلنت والإقامة، اليوم الخميس، إطلاق خاصية الحجز عبر تطبيق (عين العراق) ابتداءً من الأحد المقبل.





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم إطلاق خاصية الحجز عبر تطبيق (عين العراق) ابتداءً من الأحد المقبل".