الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "صور الأقمار الاصطناعية، أوضحت حركة الســحب المؤثرة فــي أجواء البلاد خلال ساعات الصباح، وبينت ثمة فرصة واردة لهطول زخات مطر خفيفة في مناطق شــــرق البلاد ومناطق متفرقة من مدن الوسط وجــنوب البلاد في أماكن محدودة منها، إضافة إلى ودهوك، على أن تنتهي خلال ساعات المساء، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات ، تلامس بعض المناطق المنخفضة فيها ، وكذلك هطول ثلجي متوقع على مرتفعات ودهوك".وتابعت، أن "درجات الحرارة تشهد أجواء شديدة البرودة، مع درجات حرارة دون الصفر في شمال البلاد، وحول الصفر في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح، تبدأ اعتباراً من اليوم الخميس وتستمر يومي الجمعة والسبت، ثم تعود للارتفاع التدريجي خلال الأسبوع المقبل، مع الحذر من الانجماد الأرضي وتشكّل الصقيع".واضافت، ان "الاستقرار الجوي نسبي في الأجواء يومي الجمعة والسبت"، موضحة ان "هناك توقعات مستقبلية لحالة جوية جديدة قد تبدأ في صباح يوم الأحد، وتؤثر في شمال البلاد وبعض مناطق الوسط".