الثقافة تعلن اكمال تمويل منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

وقال البدراني في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة أنجزت جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بمنحة الصحفيين والأدباء والفنانين في وقت مبكر ووفق الضوابط المعتمدة"، مبيناً أن "التأخير الذي حصل في إطلاق التمويل كان خارجاً عن إرادة الوزارة ويعود للإجراءات الخاصة بوزارة المالية".وتابع، أن "المنحة وصلت من منقوصة ولم تمول بشكل كامل"، مؤكداً "استمرار المطالبة باستكمال المبلغ الكلي، وفي حال عدم استكماله ستضطر الوزارة إلى إعادة ترتيب آلية التوزيع بما قد يؤدي إلى تقليص بسيط في المبالغ الممنوحة مقارنة بالأعوام السابقة".وأضاف، ان" الوزارة تتابع حقوق شريحة الصحفيين والأدباء والفنانين وتقدير دورهم الإبداعي في خدمة المجتمع"، لافتا إلى أنها "ستعلن في وقت لاحق عن الآليات والتوقيتات الخاصة بعملية التسلم عبر بياناتها الرسمية".