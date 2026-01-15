توضيح من هيئة الجمارك بشأن كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "النسب الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانونًا، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة، مشددة على أن التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحققًا مهنيًا وحوارًا مؤسسيًا مسؤولًا قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام.وتابع، أن "الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائي.واضفت، أن "دورها يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية كما وردت رسميًا، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ، توحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة".واختمت الهيئة بحسب البيان، أن "المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي، وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظًا على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا".