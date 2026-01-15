العتبة الكاظمية المقدسة تعلن مشاركة 15 مليون زائر في الزيارة الرجبية

ـ محلي





أعلنت العتبة ، اليوم الخميس، أن 15 مليون زائر أحيوا ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام.

وقال الأمين العام للعتبة مهدي في مؤتمر صحفي إن "15 مليون زائر أحيوا ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام".