أمانة بغداد تعلن نجاح الخطة الخدمية بالزيارة الرجبية

وقال امين في مؤتمر صحفي إن "الخطة الخدمية دخلت حيز التنفيذ منذ السبت الماضي عبر نشر الكوادر البلدية في عموم "، مشيراً إلى أن "الجهود اتسمت بسهولة وانسيابية عالية نتيجة التعاون الكبير مع القوات الأمنية والجهات المعنية كافة لتسهيل حركة الجهد البلدي والخدمي".وأضاف أن "الكوادر التخصصية تمكنت من رفع أكثر من 3 آلاف طن من النفايات داخل المدينة"، مثمناً "الالتزام العالي والتعاون الملموس الذي أبداه أصحاب المواكب الحسينية في الحفاظ على نظافة المسارات والشوارع".وأكد موسى أن "الأمانة قررت تمديد العمل بالخطة الخدمية ليومين إضافيين لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الذين لا يزالون يتوافدون بكثافة لغاية الآن".كما أعلنت للعتبة ، عن مشاركة أكثر من 15 مليون زائر في الزيارة الرجبية.وفي وقت سابق، أعلنت ، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية، فيما اكدت استمرار الخطة لحين خروج آخر زائر من .