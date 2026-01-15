بالصور.. التفويج العكسي لزائري ذكرى استشهاد الإمام الكاظم

أعلنت ، الخميس، عن بدء التفويج العكسي لزائري ذكرى استشهاد الإمام (ع).

وقال اعلام عمليات في بيان، " جهود كبيرة ومميزة وعشرات الحافلات والعجلات التي تم تخصيصها لعملية التفويج العكسي للزائرين في نقطة اركاب "رأس الحواش" مع استمرار واجبات قطعاتنا الامنية لحين انتهاء الزيارة".

وكانت العتبة أعلنت، اليوم الخميس، أن 15 مليون زائر أحيوا ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).