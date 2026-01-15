العراق يعلن ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون بعملية عابرة للحدود

وقالت الوزارة في بيان، " في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبناءً على توجيهات ، نفّذت العراقية، ممثلةً بالمديرية العامة لشؤون والمؤثرات العقلية، عملية أمنية نوعية عابرة للحدود، بالتنسيق والتعاون مع في الجمهورية العربية السورية، استهدفت شبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع وتهريب وترويج المواد المخدّرة".

وأسفرت العملية وفق البيان "التي جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق وتنسيق أمني مشترك، عن إلقاء القبض على المدعو (ا.ع) داخل الأراضي العراقية، وإلقاء القبض على عنصرين من الشبكة داخل الأراضي السورية، فضلاً عن ضبط ما يقارب (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، في ضربة نوعية أسهمت في تفكيك أحد المسارات الرئيسة لعمل الشبكة".

ولفت البيان الى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم داخل ، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع الجهات النظيرة، ملاحقة بقية عناصر الشبكة وفق معطيات استخبارية دقيقة".