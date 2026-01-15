توجيه جديد لوزارة العدل يخص نزيلات السجون

وقالت الوزارة في بيان، "أجرى وزير العدل ، زيارة ميدانية مفاجئة إلى سجن البلديات، للاطلاع بشكل مباشر على الواقع الأمني والخدمي والإنساني داخل السجن، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنزيلات ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة".

وأضاف البيان "وجّه الوزير خلال الزيارة بزيادة التحصينات الأمنية الخارجية للسجن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وبما يسهم في تعزيز الإجراءات وضمان استقرار الوضع الأمني"، مؤكّدًا في الوقت ذاته على "أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الجوانب الإنسانية وحقوق النزيلات".



كما وجّه شواني وفق البيان بـ"السماح بإدخال الأدوية الخاصة بالنزيلات وفق الضوابط والتعليمات الصحية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، لضمان استمرارية العلاج وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحالات المرضية، ولا سيما المزمنة منها".



وتابع البيان "التقى الوزير خلال جولته بالنزيلات، واستمع بشكل مباشر إلى مطالبهن واحتياجاتهن، موجّهًا بتوفير المستلزمات الأساسية وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات النافذة"، ووجه الوزير أيضا بـ"استمرار بعملية تطوير البنى التحتية للسجن، واستكمال اجراءات افتتاح داخل المؤسسة بالتنسيق مع ، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الصحي والخدمي للنزيلات، ويعزّز من بيئة الإصلاح والتأهيل داخل السجون".