عمليات بغداد تعلن فتح الطرق التي تم غلقها خلال الزيارة

أعلنت ، الخميس، عن فتح الطرق التي تم غلقها خلال زيارة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).

وقالت القيادة في بيان، "الفريق الركن يشرف ميدانياً على "فتح الطرق" التي تم غلقها بصورة مؤقتة حفاظ على أمن وسلامة الزائرين ورفع الكتل الكونكريتية في (ساحة عنتر _سريع الشعلة) بإتجاه ".

وكانت العتبة المقدسة أعلنت، اليوم الخميس، أن 15 مليون زائر أحيوا ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).