تحرير عراقي كان مختطفاً في ايران

وذكر الجهاز في بيان، ورد لـ ، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكّن وبعملية نوعية خارجية من تحرير المواطن العراقي (حسين طه ياسين) الذي تعرّض للاختطاف من قبل عصابة إجرامية في حاولت ابتزاز ذويه ومطالبتهم بفدية لإطلاق سراحه".وأضاف، أنه "بعد التنسيق مع السلطات الأمنية في إيران وجهود استثنائية حثيثة وعمليات تعقب وملاحقة ميدانية، تم تحديد مكان الاحتجاز ومداهمته وتحرير المختطف وإلقاء القبض على عدد من الخاطفين".