نجاح الخطة الأمنية المرسومة لتأمين الزيارة الرجبية

وقال في بيان، ورد لـ ، انه "على مدار أيام متواصلة وبجهود أمنية وخدمية معززة بجهد استخباري كبير والتزام عالي المستوى بتنفيذ الخطط المرسومة، تمكن الأبطال في من تأمين ذكرى استشهاد الامام موس بن "عليه السلام" في العاصمة وكذلك في جميع الطرق والمحاور التي سلكها الزائرون من جميع محافظات البلاد، لإحياء هذه الذكرى الخالدة في ضمير الإنسانية".وتابع، انه "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية الحاشدة َمن الوزارات والمؤسسات الحكومية الساندة والأمانة العامة للعتبة وهيئآت المواكب والشعائر الحسينية كما واثني على التعاون الكبير مع أبنائهم في الاجهزة الامنية والخدمات التي قدمها الأهالي للحشود الزائرة، فقد بذل منتسبو القوات الأمنية جهوداً كبيرة تستحق الثناء في الحفاظ على أمن وسلامة الجموع المؤمنة".