تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
هل توقفت الرحلات الجوية بين العراق وتركيا؟
محليات
2026-01-15 | 14:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
742 شوهد
كشف المتحدث باسم النقل ميثم
الصافي
، اليوم الخميس، حقيقة توقف الرحلات الجوية بين
العراق
وتركيا.
وقال
الصافي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "لا يوجد اي توقف في الرحلات بين
العراق
وتركيا وجميع الرحلات مستمرة، وماحصل هو تغيير الموعد من الليلي الى النهاري اسوة بباقي شركات الطيران".
وتابع ان "شركات الطيران العراقية مستمرة بتنفيذ رحلاتها ليلا ونهارا وحسب الجداول". مشيراً الى ان "الاجواء العراقية مفتوحة امام
حركة الطيران
ولجميع الوجهات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
تركيا
الطيران
الطيران العراقي
السومرية نيوز
حركة الطيران
سومرية نيوز
السومرية
الصافي
