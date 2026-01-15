هل توقفت الرحلات الجوية بين العراق وتركيا؟

وقال في بيان ورد لـ ، انه "لا يوجد اي توقف في الرحلات بين وتركيا وجميع الرحلات مستمرة، وماحصل هو تغيير الموعد من الليلي الى النهاري اسوة بباقي شركات الطيران".وتابع ان "شركات الطيران العراقية مستمرة بتنفيذ رحلاتها ليلا ونهارا وحسب الجداول". مشيراً الى ان "الاجواء العراقية مفتوحة امام ولجميع الوجهات".