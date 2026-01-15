الشيخ حمودي ورئيس الجمهورية يؤكدان ضرورة تكامل أدوار السلطات الدستورية

وذكر مكتب الشيخ في بيان ورد لـ ، انه "استقبل ، رئيس ، رئيس الجمهورية ، في لقاء تناول مجمل التطورات على الساحتين الوطنية والدولية، وبحث عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك".كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، "آفاق تعزيز الاستقرار السياسي، وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وفق الأطر القانونية، بما يشمل اختيار رئاستي " " واستكمال تشكيل "حكومة "، بما يعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويكرس المسار الديمقراطي".وأكد الطرفان "ضرورة تكامل أدوار السلطات الدستورية، وتعميق التعاون بين القوى السياسية، بما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ".