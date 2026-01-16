إحباط محاولة سرقة سلفة "وهمية" في صلاح الدين

الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في تمكَّن، بعد بالانتقال إلى المُحافظة؛ لتدقيق إضبارة المشروع ومستند الصرف، فضلاً عن إجراء التحرّيات وتدوين أقوال أعضاء دائرة ، تمكَّن من كشف تلاعبٍ في نسب إنجاز المشروع، وتزوير تواقيع أعضاء دائرة المهندس المُقيم وصرف سلفةٍ بمبلغ (901,081,000) تسعمائة وواحد مليون دينار، لافتةً إلى أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت دون تنفيذ أعمال السلفة على أرض الواقع.واوضحت أنَّ المُتَّهمين المضبوطين، هم مُوظَّفٌ في مجلس المحافظة، وهو في الوقت ذاته مُخوَّلُ الشركة المُنفّذة للمشروع، إضافةً إلى المُدير المُفوّض للشركة ووكيل عنها، مُبيّنةً أنَّه بعد عرض المُتَّهمين على قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر توقيفهم، وفقاً لأحكام المادة (289/298) من قانون العقوبات.