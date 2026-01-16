العراق يسيّر 5 رحلات إغاثية جديدة محملة بالمواد الغذائية إلى غزة

وقال مستشار والمعادن لشؤون التنمية ، إن "الرحلات تتم بالتنسيق بين والهلال الأحمر المصري، وبإشراف في جمهورية العربية، ودعم وإشراف حكومي عبر واللجنة الفرعية المكلفة بإيصال المساعدات"، بحسب .وأشار إلى أن "هذه الرحلة تضم كمية من المواد الغذائية الأساسية فقط، ضمن الطاقة الاستيعابية للطائرة التي تصل إلى حوالي 15 طن لكل رحلة، إذا كانت الطاقة الاستيعابية أكبر، لكان بالإمكان إيصال كميات أكبر من المساعدات".وبين أن "المرحلة الأولى ستشمل خمس رحلات، يتم من خلالها إيصال المواد الغذائية ذاتها التي تقدم للشعب العراقي ضمن البطاقة التموينية، من نفس المنشأة وبنفس الجودة".وأكد الهاشمي أن "كمية المواد المرسلة تقتصر على المواد الغذائية فقط، مضيفًا أن "زيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات مستقبلاً ستتيح إيصال كميات أكبر من المساعدات إلى قطاع ".