محافظ كربلاء ونقيب الصحفيين يبحثان آليات توزيع قطع الأراضي ودعم الإعلاميين

وأشاد المحافظ، بالدور البارز الذي يؤديه نقيب الصحفيين العراقيين، مؤكدًا أن تُعد من المؤسسات المهنية الرصينة التي تتمتع بمكانة متميزة على المستويين المحلي والدولي، ولها إسهام فاعل في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وتنظيم العمل الإعلامي، وترسيخ مبادئ المهنة وفق رؤية حقيقية ومسؤولة للعمل الصحفي.وأكد الخطابي، حرص الحكومة المحلية على دعم الإعلاميين وتوفير البيئة المناسبة لعملهم، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية ونقابة الصحفيين للنهوض بالواقع الإعلامي في المحافظة، بما ينسجم مع قدسية ومكانة الدينية، كونها تستقطب ملايين الزائرين من داخل وخارجه.وشهد اللقاء مناقشة وضع آلية لتوزيع قطع الأراضي للصحفيين في ، فضلًا عن بحث سبل دعم الأسرة الصحفية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للعاملين في الوسط الإعلامي.من جانبه، عبّر نقيب الصحفيين عن شكره وتقديره لمحافظ كربلاء على اهتمامه ودعمه للأسرة الصحفية، مؤكدًا استعداد النقابة لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المحلية بما يخدم رسالة الإعلام الوطني ويعكس الصورة الحقيقية للمحافظة.