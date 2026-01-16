إمام جمعة النجف: الأزهر سيعلن تشيّعه في المستقبل القريب

وبيّن القبانجي خلال خطبة الجمعة، أن سياسة الهيمنة على الشعوب باتت مرفوضة عالمياً، مؤكداً أن تمتلك عناصر قوة حقيقية تتمثل في "الشعب المؤمن المستعد للشهادة، والقيادة العلوية الحسينية". وأضاف: "قراءتنا للمستقبل تؤكد وقوع هزيمة كبرى للاستكبار العالمي، وانهياراً داخلياً للكيان الصهيوني".وأشار إلى أن الشعب العراقي يقف مع الحق في هذه المعركة، قائلاً: "نحن معنيون بهذه الحرب كما هو الشعب الإيراني، فهي ليست حرباً ضد إيران فحسب، بل هي حرب ضدنا جميعاً".وعلى صعيد آخر، توقع القبانجي أن " سيعلن تشيّعه في القريب العاجل"، لافتاً إلى وجود من يعلنون تشيّعهم علانية ومن يخفونه، وأضاف: "سننتظر المفاجآت في المستقبل، كما أشار إلى ذلك شيخ الأزهر (أحمد الطيب) بشأن انتشار التشيّع في العالم، وذلك في إطار الانتظار لظهور الإمام المهدي (عج)".وفي الخطبة الدينية، وبمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، أوضح أن الرسالة التي يتلقاها المسلمون اليوم هي "رسالة الشهادة على العالم"، مستشهداً بقوله تعالى: (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). وأكد أن الواجب يفرض تحمل المسؤولية لتحقيق "العالمية الإسلامية".وفي الختام، ثمن القبانجي المشاركة المليونية في زيارة الإمام (عليه السلام)، معرباً عن شكره للجهات الأمنية والطبية والإدارية وسائر الجهات الساندة التي ساهمت في إنجاح الزيارة.