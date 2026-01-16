إمام جمعة النجف: الأزهر سيعلن تشيّعه في المستقبل القريب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
11:00 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553294-639041584875755584.jpg
إمام جمعة النجف: الأزهر سيعلن تشيّعه في المستقبل القريب
محليات
2026-01-16 | 06:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,387 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد إمام وخطيب
جمعة النجف
الأشرف، السيد
صدر الدين القبانجي
، أن الصراع القائم بين
الولايات المتحدة
وإيران ليس نزاعاً اقتصادياً أو صراعاً على النفط، بل هو "حرب عقيدة"، معتبراً أن الغرب يعيش حالة هزيمة حقيقية تتمثل في اندحار الفكر المادي وانهيار ما وصفه بـ "حضارة الشيطان".
وبيّن القبانجي خلال خطبة الجمعة، أن سياسة الهيمنة على الشعوب باتت مرفوضة عالمياً، مؤكداً أن
إيران
تمتلك عناصر قوة حقيقية تتمثل في "الشعب المؤمن المستعد للشهادة، والقيادة العلوية الحسينية". وأضاف: "قراءتنا للمستقبل تؤكد وقوع هزيمة كبرى للاستكبار العالمي، وانهياراً داخلياً للكيان الصهيوني".
وأشار إلى أن الشعب العراقي يقف مع الحق في هذه المعركة، قائلاً: "نحن معنيون بهذه الحرب كما هو الشعب الإيراني، فهي ليست حرباً ضد إيران فحسب، بل هي حرب ضدنا جميعاً".
وعلى صعيد آخر، توقع القبانجي أن "
الأزهر
سيعلن تشيّعه في القريب العاجل"، لافتاً إلى وجود من يعلنون تشيّعهم علانية ومن يخفونه، وأضاف: "سننتظر المفاجآت في المستقبل، كما أشار إلى ذلك شيخ الأزهر (أحمد الطيب) بشأن انتشار التشيّع في العالم، وذلك في إطار الانتظار لظهور الإمام المهدي (عج)".
وفي الخطبة الدينية، وبمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، أوضح أن الرسالة التي يتلقاها المسلمون اليوم هي "رسالة الشهادة على العالم"، مستشهداً بقوله تعالى: (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). وأكد أن الواجب يفرض تحمل المسؤولية لتحقيق "العالمية الإسلامية".
وفي الختام، ثمن القبانجي المشاركة المليونية في زيارة الإمام
الكاظم
(عليه السلام)، معرباً عن شكره للجهات الأمنية والطبية والإدارية وسائر الجهات الساندة التي ساهمت في إنجاح الزيارة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إمام جمعة النجف: الاحتفالات برأس السنة محرمة لو جاءت بهذا الإطار!
07:28 | 2025-12-19
امام جمعة النجف بشأن الانتخابات: المرجعية حسمت الموقف
06:52 | 2025-10-24
خطيب جمعة النجف: إقامة حفل غنائي في الناصرية هدفه سلب الهوية الدينية
07:51 | 2025-11-21
وجه دعوة بشأن الحكومة الجديدة.. امام جمعة النجف: إشارات المرجعية وراء نجاح المشروع الانتخابي الأخير
07:38 | 2025-11-14
إمام جمعة النجف
الأزهر سيعلن تشيّعه في المستقبل القريب
صدر الدين القبانجي
الولايات المتحدة
خطيب جمعة النجف
السومرية نيوز
سومرية نيوز
أحمد الطيب
جمعة النجف
خطيب جمعة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
دوليات
48.64%
11:17 | 2026-01-14
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
11:17 | 2026-01-14
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
24.03%
03:14 | 2026-01-15
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
محليات
16.77%
05:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
05:14 | 2026-01-15
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
أمن
10.56%
03:42 | 2026-01-16
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
03:42 | 2026-01-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
اخترنا لك
جنوب بغداد ينتفض.. آلاف العوائل في الزمبرانية والمناري يرفضون قرارات نزع اراضيهم
08:56 | 2026-01-16
بعد افتتاح مضيف آل الصدر في واشنطن.. صالح محمد العراقي يوجه 10 رسائل
08:52 | 2026-01-16
تحالف العزم يعزي المرجع الأعلى بوفاة شقيقه
07:35 | 2026-01-16
السوداني يقدم التعازي بوفاة شقيق المرجع الأعلى في العراق
07:24 | 2026-01-16
وقفة تضامنية أمام السفارة الإيرانية ببغداد تنديداً بـ"التهديدات الأمريكية"
06:50 | 2026-01-16
شقيق المرجع الأعلى.. وفاة السيد هادي السيستاني – عاجل
06:24 | 2026-01-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.