شقيق المرجع الأعلى.. وفاة السيد هادي السيستاني – عاجل

يُعد الفقيد من العلماء الأفاضل في حوزة قم ، وعُرف بتواضعه وزهده، واشتهر بلقب "الجازع البكاء" لشدة تعلقه بمجالس عزاء الإمام الحسين (عليه السلام). وقد حظي الراحل بتقدير كبير في الأوساط العلمية والدينية، حيث كانت العتبة الحسينية المقدسة قد أرسلت وفداً رسمياً لزيارته والاطمئنان على صحته خلال الوعكة الأخيرة التي ألمت به.وكان المرجع الديني الأعلى قد وجه مؤخراً رسالة (باللغة الفارسية) إلى أخيه الراحل، تضمنت مشاعر الأخوة والدعاء له بالشفاء العاجل، مشيداً بمكانته العلمية والدينية، داعياً الله أن يحفظه من كل سوء، قبل أن يختاره الرفيق الأعلى اليوم.