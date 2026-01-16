السوداني يقدم التعازي بوفاة شقيق المرجع الأعلى في العراق

وقال في بيان، "أتقدم بعظيم التعازي وأصدق المواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى (دام ظله) ونجليه الكريمين، بوفاة أخيه سماحة آية الله السيد هادي ، بعد قضاه في البحث والدرس والاجتهاد وخدمة العلم".وأتم: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه ".