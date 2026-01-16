تحالف العزم يعزي المرجع الأعلى بوفاة شقيقه

وذكر بيان للتحالف، انه "يتقدّم بخالص مشاعر العزاء والمواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى ، بوفاة شقيقه آية الله السيد هادي ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سماحته وأسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان".وأضاف البيان، "وإذ نُعزّي سماحته ونجليه والعائلة الكريمة بهذا المصاب الجلل، فإننا نستحضر مكانة المرجع الكبيرة ودوره المحوري في التوجيه والإرشاد لما فيه خير وصالح بلدنا، سائلين الله أن يمدّه بموفور والعافية، وأن يتقبّل الفقيد بقبول حسن".