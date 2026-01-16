جنوب بغداد ينتفض.. آلاف العوائل في الزمبرانية والمناري يرفضون قرارات نزع اراضيهم

وقال المحتجون في أحاديث متفرقة لـ ، إن الجهات المعنية استحوذت سابقاً على نحو 900 دونم من الأراضي، محذرين من استمرار الإجراءات لتشمل مساحات أوسع من مناطق المناري وغيرها، ما يهدد آلاف العوائل بفقدان مساكنهم ومصادر رزقهم.وأكدوا أن "الأراضي تعود لهم منذ مئات السنين، وأنها موروثة أباً عن جد".وأضاف الأهالي أن لديهم كتباً رسمية صادرة من لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومديرية ناحية ، تتضمن تعميمات بالاستحواذ على الأراضي، رغم امتلاكهم سندات رسمية سارية المفعول صادرة من مديرية زراعة والمديرية العامة للأراضي، مشيرين إلى أن جميع الأراضي المتنازع عليها مزروعة فعلياً.وأشار المحتجون إلى أن مناطق تعد الزراعية للعاصمة، وتسهم في تحسين المناخ والحفاظ على البيئة، معتبرين أن تحويلها إلى كتل كونكريتية سيؤدي إلى تدهور بيئي خطير وفقدان المساحات .وأكد الأهالي أن أراضيهم تزرع بمحاصيل متعددة، منها الفلفل والباذنجان والخيار ومحاصيل أخرى، مشددين على تمسكهم بأراضيهم ورفضهم مغادرتها.