بعد افتتاح مضيف آل الصدر في واشنطن.. صالح محمد العراقي يوجه 10 رسائل

وقال العراقي في تدوينة له، "إن لمضيف آل في عدة رسائل، منها:أولاً : إن مشاريع آل الصدر لا يحدها مكان ولا زمان.ثانياً : إن عداء واشنطن للإسلام والمسلمين والشرق الأوسط غير مبرر.ثالثاً: مواقفنا السياسية لا تنعكس على الشعوب، فنحن لا نعادي الشعوب.رابعاً : أنتم موجودون في ونحن موجودون قرب بحملة إنسانية.خامساً : لنا أخلاقنا ولهم أخلاقهم.. فمضيفنا إنساني وحـ،،ـربهم بعيدة عن ذلك كل البعد.سادساً: ذكر آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في عقر دارهم.سابعاً: إننا مستعدون للوقفة الإنسانية مع جميع الشعوب حتى الشعب الإمريكي في حال تعرضه للخطر.ثامناً: رسالة إنسانية قد تثنيهم عن الحـ،،ـرب في الشرق الأوسط.. (لعلهم يفقهون)تاسعاً: إيصال سهم الحوزة العلمية إلى جميع بقاع العالم وبالمستطاع.عاشراً: رسالة واضحة إلى المتشددين الذين رفضوا وجود مضيف آل الصدر الكرام في بلدانهم!".وفي وقت سابق من اليوم، اعلن ممثل زعيم ، افتتاح مضيف ال الصدر في واشنطن، حيث ظهر مضيف ال الصدر منصوبا امام البيت الأبيض.وظهر ممثل الصدر الشيخ صباح الخزعلي، في مقطع مصور وهو يعلن افتتاح مضيف ال الصدر تزامنا مع ذكرى استشهاد الامام "عليه السلام".وسبق ان خول ممثله بفتح مضيف ال الصدر في واشنطن ويكون مخصصا ويحظر استخدامه لأي أنشطة دنيوية أو سياسية.