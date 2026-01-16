امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن " خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة عدم أستقرار جوي تبدأ تأثيراتها نهار يوم السبت 17-1، مع أندفاع تدريجي للغيوم نحو أجواء البلاد، إيذاناً ببدء الفعالية الجوية المصاحبة لها".وأضافت، أنه "تبدأ فرص هطول الأمطار أعتباراً من مساء يوم السبت، وتستمر خلال يوم الأحد ونهار يوم الاثنين، وتتركز على شمال البلاد، مع أمتداد زخات خفيفة متفرقة إلى مناطق من مدن الوسطى والجنوبية خلال فترة تأثير الحالة. وبسبب ضعف المد الرطوبي فأن الأمطار لا تشمل بعض الاماكن فيهما.وتوقعت الهيئة، "هطول ثلجي كثيف متوقع على في شمال البلاد، مع فرص واردة لوصول الهطول الثلجي إلى المناطق المنخفضة من محافظتي والسليمانية صباح يوم الاثنين ونهار يوم الثلاثاء."وأشارت إلى أن "ذروة الموجة الباردة متوقعة خلال هذه الليلة ويوم غد السبت، ثم تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف اعتباراً من يوم الأحد، لتعاود الانخفاض بشكل "حاد" مرة أخرى اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل".