حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الاحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار في خاصة في الاقسام الجبلية منها، وصحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية يتحول تدريجياً الى صحو، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، كما ستتساقط امطار في المنطقة الشمالية خاصة الاجزاء الشرقية منها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".واضافت أن "طقس الثلاثاء القادم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على العموم مع فرصة تساقط امطار في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد"، لافتة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون غائماً إلى غائم جزئياً في المناطق كافة، مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".